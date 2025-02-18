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Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ стал Кирилл Охоткин

Должность исполняющего обязанности ректора КНИТУ-КАИ занял заместитель генерального директора АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Кирилл Охоткин. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Кирилл Охоткин является доцентом, доктором физико-математических наук. С 2013 года он работал советником генерального директора по инновационному развитию компании «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». С августа 2024 года Кирилл Охоткин занимал пост директора по космическим программам МФТИ. Награжден почетной грамотой Минобрнауки России.

По данным портала Rusprofile, компания «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» с уставным капиталом 29,960 млрд руб. находится в Железногорске. Организация занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, навигации и др.

Ранее пост ректора КНИТУ-КАИ занимал Тимур Алибаев. В сентябре 2024 года стало известно, что Вахитовский суд Казани удовлетворил иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова в отношении супругов Алибаевых. В доход государства планировали обратить три квартиры, а с семьи взыскать 24 млн руб.

Диана Соловьёва

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