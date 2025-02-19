Скачок к безопасности

Российский рынок средств для защиты данных в 2024 году показал рост на 20%, достигнув отметки в 23 млрд руб. Бизнес за год больше всего увеличивал инвестиции в средства реагирования на утечки и решения по контролю доступа. Эксперты связывают тенденцию с требованиями регуляторов и готовятся к скорому охлаждению спроса на такие продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Размер инвестиций в средства для защиты данных в России в 2024 году увеличился на 20%, до 23 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании «Информзащита» (без учета межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Больше всего выросли показатели по средствам реагирования на утечки (на 26%) и продукты для контроля доступа (на 40%). Рост интереса к средствам защиты данных также подтверждают и в компании «Код безопасности». Там добавляют, что непосредственно сегмент NGFW вырос с 19 млрд руб. в 2023 году до 25 млрд руб. в 2024 году.

Самый крупный сегмент в деньгах — средства реагирования на утечки (DBR): 9,7 млрд руб. по итогам года, говорят в «Информзащите». Также растут и другие сегменты: криптографической защиты решений для предотвращения утечек; средств защиты информации от несанкционированного доступа. При этом самым динамичным продуктом оказались решения класса DAG\DCAP — на 40% год к году, но всего до 1,4 млрд руб. (см. график).

По данным F.A.C.C.T., в 2024 году было выявлено 259 ранее не опубликованных баз данных российских компаний, тогда как в 2023-м — 246 (см. “Ъ” от 18 февраля).

Как отмечает коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак, изначально решения классов контроля доступа и технологии противодействия утечкам информации были востребованы в крупных компаниях. Теперь же с учетом позиции регуляторов рынка решения становятся востребованы в организациях меньшего масштаба.

В «Информзащите» и «Коде безопасности», а также других поставщиках услуг информбезопасности связывают рост спроса с требованиями регуляторов. В частности, увеличение штрафа до 500 млн руб., который был введен за повторную утечку персональных данных, отмечает бизнес-консультант по информбезопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. «Если раньше безопасность данных в основном фокусировалась на выполнении требований Роскомнадзора, связанных с согласиями, политиками обработки персональных данных, то сейчас компании начинают смотреть в сторону реальной защиты, как можно предотвратить утечку персональных данных»,— говорит он.

Как объясняет аналитик «Информзащиты» Елена Рухлова, сегмент криптографии растет за счет того, что она обязательна по регулированию для госучреждений и их информсистем (ГИС), банков и др. Общий рост затрат на решения для защиты данных она объясняет инфляцией. «В будущем скачков не ожидается, это стабильный сегмент, но темпы роста могут быть ниже за счет общего замедления рынка кибербезопасности»,— прогнозирует аналитик.

В 2025 году рост всего рынка ИБ составит 23%, оценивает руководитель группы защиты инфраструктуры IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. При этом около 15% от этой суммы — это сетевая безопасность, в том числе NGFW. Параллельно он прогнозирует рост на рынке автоматизации ИБ почти на 27%.

По итогам 2024 года объем отечественного рынка ИБ составит 593 млрд руб., увеличившись на 30%. 46% всего рынка ИБ составил сегмент программного обеспечения (ПО), 35% — IT-услуги и 19% hardware (аппаратное обеспечение). В деньгах на 2024 год на аппаратные средства пришлось 113,19 млрд руб., на ПО — 273,58 млрд руб., на IT-услуги — 206,62 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 декабря 2024 года).

«При этом интерес к российским продуктам будет устойчиво расти в течение последующих пяти лет. В этом году ожидается некое охлаждение спроса, в 2026–2027 годах — подъем, который вновь повторится в 2029–2030-х»,— прогнозирует руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелов.

Филипп Крупанин