Информбезопасность подросла на софте

По итогам 2024 года отечественный рынок информационной безопасности (ИБ) вырастет на 30%, до 593 млрд руб. Также увеличивается и доля ИБ в целом на IT-рынке: теперь на нее приходится более 18%. По другим оценкам, рынок вырастет всего на 10–15%, а его рост в 2025 году замедлится из-за высокой ключевой ставки ЦБ и дополнительной налоговой нагрузки, которые вынуждают компании сокращать бюджеты на кибербезопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года объем отечественного рынка ИБ составит 593 млрд руб., увеличившись на 30%, говорится в исследовании МТС Web Services (MWS) «Perspectives of IT-market 2024», с которым ознакомился “Ъ”. Из него следует, что 46% всего рынка ИБ составил сегмент программного обеспечения (ПО), 35% — IT-услуги и 19% hardware (аппаратное обеспечение). В деньгах на 2024 год на аппаратные средства пришлось 113,19 млрд руб., на ПО — 273,58 млрд руб., на IT-услуги — 206,62 млрд руб.

В 2023 году ИБ-рынок вырос на 45,7%, до 453 млрд руб., из которых 202 млрд руб.— ПО, 155 млрд руб.— IT-услуги и 96 млрд руб.— аппаратное обеспечение. При этом доля ИБ в ИТ-рынке в целом за последние пять лет планомерно увеличивалась с 13,5% в 2020 году до 18,1% в 2024 году.

«Сегмент ПО лидирует из-за растущего количества киберугроз, аппаратное обеспечение дополняет ПО, а IT-услуги востребованы для комплексной поддержки»,— объясняет технический директор Angara Security Илья Четвертнев. Серьезное влияние на развитие рынка ИБ в 2025 году продолжит оказывать импортозамещение, введение оборотных штрафов за утечки информации и актуальный ландшафт киберугроз, говорит директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин. «Регуляторные инициативы способствуют росту рынка, а также в целом нестабильная политическая ситуация в мире, из-за которой растет количества кибератак»,— подтверждает аналитик компании «Информзащита» Елена Рухлова.

Тем не менее, по оценке Positive Technologies, фактический рост ИБ-рынка в этом году составит только 10–15% из-за сокращения бюджетов и высокой ключевой ставки ЦБ. По оценке Центра стратегических разработок за прошлый год, CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) для российских вендоров должен был составить 32% по итогам 2024 года, в этом году аналитики скорректировали параметры до 20–25%, говорит коммерческий директор компании Владимир Клявин. «По нашим оценкам, рост рынка составит порядка 10–15%»,— оценивает он. В «Информзащите» оценивают в 15–20% динамику роста рынка ИБ в 2024 году, которая снизится до 10–15% в 2025 году. В «Соларе» соглашаются с оценкой.

На рынок в 2025 году серьезное влияние окажет то, насколько «строго будут проверять исполнение указа №250» (определяет требования по ИБ для госкомпаний и объектов критической информационной инфраструктуры), а также то, сколько организаций действительно смогли импортозаместиться, считает коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

«После волны импортозамещения в прошлом году, в которой заказчики фактически второй раз покупали средства защиты, рост рынка ИБ теперь будет напрямую связан с ростом рынка объектов защиты — цифровых сервисов. Если экономическая ситуация в стране будет способствовать росту цифровых сервисов, то пропорционально будет расти и ИБ»,— считает заместитель генерального директора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

В следующем году рост рынка могут замедлить и дополнительная налоговая нагрузка, «особенно когда у компаний есть большие инвестпрограммы и высокая долговая нагрузка», говорит Владимир Бенгин. В 2025 году будет пик долговой нагрузки, это приводит к очень консервативному планированию бюджетов, в том числе на ИБ.

При этом импортозамещение может стать и фактором, который замедлит рост ИБ-рынка, считает Владимир Клявин: «За год на рынке все же не появилось достаточного числа продуктов в том качестве, которое позволило бы использовать их для импортозамещения. Соответственно, ряд планов на новые внедрения, равно как и бюджеты, заложенные под них, были сокращены».

Алексей Жабин