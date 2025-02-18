Житель Херсона получил 19 лет за диверсии на железной дороге

Запорожский областной суд приговорил 25-летнего уроженца Херсонской области к 19 годам заключения за совершение диверсий на железнодорожной станции в городе Мелитополе. Первые три года он проведет в тюрьме, далее его переведут в колонию строгого режима. Фигуранта признали виновным в незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ) и участии в диверсионном сообществе (п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281.3), сообщило управление Следственного комитета России по Запорожской области.

Суд установил, что обвиненный совершал преступления с февраля 2022 года по июнь 2024 года. Он, будучи несогласным с проведением специальной военной операции и политикой российской власти, прошел обучение в созданной ВСУ диверсионной ячейке. После этого он забирал из тайников компоненты для сборки самодельных взрывных устройств.

Готовые бомбы диверсант размещал на железной дороге в Мелитополе. Из-за его действий были повреждены транспортные средства, объекты и сооружения транспортной инфраструктуры. Ведомство отметило, что обвиняемый совершал преступления с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

В конце января сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье россиянина, подозреваемого в совершении диверсий по заданию СБУ. В частности, ему вменяют в вину поджог вышки сотовой связи и военного тягача. 28 января «Ъ» сообщал об аресте российского бойца-контрактника, который планировал совершить диверсию на объекте ПВО. Отмечается, что задержанный поддерживал националистическую идеологию.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Нацист собрался в террористы».