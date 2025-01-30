В Подмосковье задержали россиянина за поджог военного тягача по заданию СБУ

Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали гражданина России 1979 года рождения по подозрению в совершении в 2023 и 2024 годах серии терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По версии спецслужбы, мужчина, в частности, поджег вышку сотовой связи и военный тягач.

По данным УФСБ, контакт с сотрудником СБУ мужчина установил в 2023 году. «Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ»,— говорится в сообщении.

За выполнение заданий СБУ обещала задержанному сделать поддельные документы, по которым он сможет уехать в Европу. Но после последнего преступления куратор перестал выходить на связь. «Было дано обещание при первой же моей просьбе или возникновении опасности предоставить коридор для выезда заграницу. После совершения последней акции запросил у него коридор. После моей просьбы сотрудник, завербовавший меня, не вышел на связь»,— говорит мужчина на видео, предоставленном УФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.