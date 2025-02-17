Главные новости за 17 февраля. Ростов-на-Дону и область

38 жителям, чьи дома пострадали от обломков БПЛА в двух районах Ростова, были направлены единовременные выплаты. 50 новых обращений граждан будут обработаны в ближайшее время.

В правительстве Ростовской области планируется создать министерство архитектурной политики и развития агломераций. Курировать его будет вице-губернатор Владимир Ревенко.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении своим первым заместителем по вопросам экономического развития региона Алексея Господарева.

Ростовской ООО «Р-Билдинг» начнет строительство многоквартирных домов и детских садов в Волгограде. Инвестор был определен в рамках открытых конкурсных процедур.

Суд признал несостоятельным застройщика ООО СК «Стройдон» на основании иска Сбербанка. Строительная компания не выплатила банку 11 млн руб.

Бывший прокурор донской столицы Олег Фрикель назначен на должность первого заместителя прокурора Северной Осетии-Алании. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 3 февраля.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи региона.

В отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении министра сельского хозяйства Дона Константина Рачаловского.