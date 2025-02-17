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Задолжавший Сбербанку 11 млн рублей застройщик «Донстрой» признан банкротом

Суд признал несостоятельным застройщика ООО СК «Стройдон» на основании иска Сбербанка. Соответствующая информация опубликована в Едином госреестре сведений о банкротстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительная компания не выплатила банку 11 млн руб. процентов по кредиту, в связи с чем «Сбер» обратился в суд. В октябре прошлого года в отношении «Донстроя» ввели процесс наблюдения. Теперь в организацию назначен конкурсный управляющий, который будет руководить ей на протяжении полугода.

Сейчас застройщик занимается возведением ЖК «Созвездие» в Северном жилом массиве Ростова, сдать который намеревались в 2025-2026 годах. Согласно данным сервиса Rusprofile, СК «Донстрой» зарегистрирована в 2011 году, в последнем отчетном 2022 году получила чистую прибыль в размере 430 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский

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