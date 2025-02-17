Руководство донского минцифры заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, министерство выделело 60 млн руб. на закупку доступа к системе электронного документооборота «Дело» в рамках перехода на отечественное программное обеспечение. Однако на деле ООО «Электронные офисные системы (Софт)» предоставила доступ к офисному редактору «Мой офис», стоимость которого в четыре раза ниже.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что фигурантом уголовного дела стал министр сельского хозяйства Константин Рачаловский. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Дмитрий Ковалевский