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Руководство донского минцифры заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, министерство выделело 60 млн руб. на закупку доступа к системе электронного документооборота «Дело» в рамках перехода на отечественное программное обеспечение. Однако на деле ООО «Электронные офисные системы (Софт)» предоставила доступ к офисному редактору «Мой офис», стоимость которого в четыре раза ниже.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что фигурантом уголовного дела стал министр сельского хозяйства Константин Рачаловский. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Дмитрий Ковалевский

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