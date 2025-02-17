38 жителей Ростова, чьи дома пострадали от обломков БПЛА, получили выплаты

38 жителям, чьи дома пострадали от обломков БПЛА в двух районах Ростова, были направлены единовременные выплаты. Об этом сообщил глава администрации донской столицы в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Уточняется, что средства были выделены из резервного фонда, также 50 новых обращений граждан находятся на рассмотрении и будут обработаны в ближайшее время.

В Железнодорожном районе завершены работы по восстановлению здания на ул. Ермака, 34. В Первомайском — продолжается замена окон и остекление балконов в 22 квартирах города.

«Работы будут продолжаться до полного восстановления повреждений», — сказал господин Скрябин

Снежана Стодольская