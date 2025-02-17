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38 жителей Ростова, чьи дома пострадали от обломков БПЛА, получили выплаты

38 жителям, чьи дома пострадали от обломков БПЛА в двух районах Ростова, были направлены единовременные выплаты. Об этом сообщил глава администрации донской столицы в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Уточняется, что средства были выделены из резервного фонда, также 50 новых обращений граждан находятся на рассмотрении и будут обработаны в ближайшее время.

В Железнодорожном районе завершены работы по восстановлению здания на ул. Ермака, 34. В Первомайском — продолжается замена окон и остекление балконов в 22 квартирах города.

«Работы будут продолжаться до полного восстановления повреждений», — сказал господин Скрябин

Снежана Стодольская

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