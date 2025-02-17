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У советника донского губернатора Виктора Гончарова прошли обыски

У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении министра сельского хозяйства Дона Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Статус Гончарова в уголовном деле пока не установлен. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что фигурантом уголовного дела стал министр сельского хозяйства Константин Рачаловский. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Дмитрий Ковалевский

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