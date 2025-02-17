Ростовское ООО «Р-Билдинг» построит дома и детские сады в Волгограде

ООО «Р-Билдинг» (зарегистрировано в Ростове-на-Дону) начнет строительство новостроек и детских садов в Красноармейском районе Волгограда. Инвестор был определен в рамках открытых конкурсных процедур. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно договору, заключенному между ООО «Р-Билдинг» и администрацией Волгограда, компания займется комплексным развитием территории в границах улиц Саушинская, Шадринская, Светлоярская и им. Панферова.

Компания построит новое жилье, предусмотрев в многоквартирных домах встроенные детские дошкольные учреждения. Кроме того, застройщик реконструирует детский сад № 223, начальную школу № 113 и здание МОУ ДЮСШ № 18. Общий объем инвестиций ростовской компании в проект составит 15,4 млрд руб. в течение десяти лет.

В настоящее время на территории, где планируется строительство, расположены 40 аварийных МКД. Часть из них расселена в рамках нацпроекта, остальные планируется расселить в текущем году.

После завершения расселения, а также внесения изменений в проект планировки и межевания территорий, инвестор сможет приступить к сносу аварийного жилья и строительству новых объектов. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно и займет около 10 лет.

По данным Rusprofile, ООО «Р-Билдинг» было зарегистрировано в Ростове в октябре 2021 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором указан Борис Черников. За 2023 год выручка компании составила 192 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб.

Анастасия Казуков