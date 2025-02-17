Суд приостановил работу еще двух магазинов «Светофор» в Москве

Бутырский райсуд Москвы приостановил на 60 дней работу еще двух магазинов сети «Светофор». Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Постановление вынесено ООО «ТОРГСЕРВИС 150», речь идет о магазинах в Юрловском проезде, д. 13 и на улице Ислимская, д. 3Г. ООО признано виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Россельхознадзор в январе начал массовые проверки «Светофора». В начале февраля закрылись две точки дискаунтера в Челябинске, в общей сложности в Челябинской области выявили нарушения в 16 магазинах сети. Проверки прошли в 14 регионах, в том числе в Курганской, Липецкой, Пермской, Свердловской, Ярославской областях, а также в Удмуртии и Красноярском крае.

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию одного из холдингов компании. Как писал «Ъ», за два месяца число магазинов сети сократилось почти на 10%. От сотрудничества со «Светофором» также начали отказываться поставщики.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Светофору" включили красный».