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Девять несуществующих магазинов сети «Светофор» обнаружили в Удмуртии

Россельхознадзор обнаружил девять зарегистрированных, но фактически несуществующих торговых площадок сети «Светофор» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления, эти магазины зафиксированы в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС», однако на практике они не осуществляют свою деятельность.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо Удмуртии, аналогичные случаи выявили в Иркутской области, где обнаружили 20 несуществующих магазинов, и в Бурятии, где нашли 7 торговых точек. Информация о нарушениях направлена в региональные управления ветеринарии с целью исключения данных площадок из реестра хозяйствующих субъектов.

Напомним, ранее в 11 магазинах сети «Светофор» в Удмуртии выявили нарушения ветеринарного законодательства. В Можге продавались котлеты и пельмени без сопроводительных документов, в Ижевске, Сарапуле и поселках Балезино, Кез, Игра задержки в гашении ветеринарных сертификатов составляли от суток до одного месяца.

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