В 16 магазинах сети «Светофор» в Челябинской области выявлены нарушения

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило ООО «Торгсервис 74» — юридическое лицо торговой сети «Светофор» в Челябинской области. В 16 магазинах из 21 обнаружены нарушения приемки и хранения продукции. Россельхознадзор обратился в региональную прокуратуру с просьбой пресечь незаконную деятельность предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора проконтролировали магазины в Челябинске, Кыштыме, Каслях, Магнитогорске и селе Долгодеревенское. Выяснилось, что во многие точки продукция поступает без маркировки, а имеющиеся документы гасятся несвоевременно, из-за чего товары принимают с истекшим сроком годности. Часто эти нарушения касаются мяса и мясных полуфабрикатов. Некоторая продукция оказывается в магазинах за нелогичный период времени. Так, ультрапастеризированное молоко из Свердловской области приняли в Магнитогорске через 1,5 часа, когда расстояние между точками составляет более 500 км, а куриный фарш из Екатеринбурга прибыл через 2,5 часа.

Компании будут направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. После отправки документов в прокуратуру Россельхознадзор планирует принять участие и оказать содействие в организации и проведении совместных проверок. Контроль магазинов сети продолжится.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановлена работа двух магазинов торговой сети «Светофор» из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Решения вынесли районные суды. На Комсомольском проспекте точка закрыта на месяц, на улице Танкистов — на 20 суток.

Виталина Ярховска