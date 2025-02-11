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Свердловский Россельхознадзор выявил нарушения в 14 магазинах «Светофор»

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение в 14 магазинах сети «Светофор», сообщили в пресс-службе ведомства. Всего специалисты проконтролировали 18 точек в Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серове.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продукция в магазинах «Светофор» (в Свердловской области принадлежат компании «Торгсервис 66») нарушала ветеринарные нормы и регламенты Таможенного союза. В точки сети поступали мясные и рыбные консервы, колбаса, сыр, копчено-вареные изделия без сопроводительной документации. Такая продукция может быть некачественной или опасной.

По итогам проверок Россельхознадзор направил сети предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Материалы о нарушениях направили в прокуратуру.

Напомним, в Екатеринбурге на фоне проверок Роспотребнадзора точек сети по всей России начали массово закрываться магазины «Светофор». В компании «Торгсервис 66» тогда заявили, что массового закрытия нет, а точки прекращают работу планово из-за них нерентабельности. Роспотребнадзор пока не комментирует ситуацию.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Светофор" переключили на красный»

Анна Капустина

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