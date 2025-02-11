В Курганской области 24 магазина сети «Светофор» работали с нарушениями

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ООО «Торгсервис 72» (торговая сеть «Светофор»). В 24 магазинах в Курганской области обнаружили плесень на продуктах, выявили несоблюдение сроков годности товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки обнаружилось, что во все магазины молочная, мясная и рыбная продукция поступает по документам с неполными сведениями о результатах лабораторных исследований. В некоторых точках сопровождающие бумаги не оформлялись вовремя, что могло привести к вводу в оборот просроченных товаров. Кроме того, в отдельных магазинах продукты хранились в неположенных местах, а рыба продавалась с плесенью.

Ранее Россельхознадзор дважды объявлял компании предостережения за продажу сливочного масла из сырья неизвестного происхождения с признаками фальсификации. Ведомство готовит обращение в региональную прокуратуру для проведения внеплановой проверки. Специалисты отберут пробы продукции для исследования на показатели качества и безопасности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подобные проверки выявили нарушения в 16 магазинах «Светофор» в Челябинской области. Россельхознадзор обнаружил фальсифицированную продукцию и многочисленные несоблюдения правил в торговых точках сети в 14 регионах России.

Виталина Ярховска