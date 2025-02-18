О расчетах по новым диапазонам с 1 января 2025 года

С первого января 2025 года вступил в силу приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25.11.2024 №24-э, утвердивший новые диапазоны объемов потребления электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории Сириус. Мы поговорили с директором по реализации электроэнергии АО «НЭСК» Ольгой Юрьевной Нефедьевой, чтобы разобраться, как это повлияет на расчеты и что нужно знать потребителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по реализации электроэнергии АО «НЭСК» Ольга Юрьевна Нефедьева

Фото: АО «НЭСК» Директор по реализации электроэнергии АО «НЭСК» Ольга Юрьевна Нефедьева

Фото: АО «НЭСК»

— Ольга Юрьевна, какой документ является основанием для появления диапазонов в приказе?

— Согласно п. 70 постановления Правительства Российской, №1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», регулируемые цены на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии.

Согласно действующему законодательству, дифференциация объемов потребления разделена на три диапазона в отношении каждой группы потребителей.

— Когда впервые в приказе департамента появились диапазоны?

— Три диапазона объемов потребления электроэнергии для каждой категории потребителей (городского, сельского населения, с газовыми плитами, с электроплитами, электроотопительными установками и т. д.) впервые были введены с 01.07.2024 приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 24.112023 №27/2023-э.

Тогда также впервые тарифы для сельского населения были разделены по уровню оснащенности в установленном порядке газовыми плитами, стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками.

Например, для городского и сельского населения с газовыми плитами были установлены следующие объемы: для 1 диапазона — до 11 000 кВт*ч в месяц, II диапазона — от 11 000 до 20 000 кВт*ч в месяц и III диапазон — свыше 20 000 кВт*ч в месяц.

Понятно, что преобладающая доля жителей края не ощутила введение диапазонов электропотребления с 2024 года, так как не попадала по объемам электропотребления ни во II, ни тем более в III диапазон.

Диапазоны были введены и в других регионах России, примерно с одинаковыми пороговыми значениями объемов потребления электроэнергии.

— Почему диапазоны изменены с января 2025 года?

— Это связано с необходимостью снижения объемов перекрестного субсидирования, то есть когда за население доплачивают промышленные потребители. В рамках решения данного вопроса постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2024 №1469 для всех регионов России с 01.01.2025 были утверждены максимальные величины пороговых значений объемов потребления электроэнергии: нижняя граница для третьего диапазона определена в размере 6 000 кВт*ч, для второго диапазона — 0,65 от третьего (или 3 900).

Регионы обязаны были утвердить диапазоны электропотребления на 2025 год в рамках указанного постановления.

— Приказом департамента не только были изменены пороговые значения диапазонов объемов потребления, но и четко прописаны основания для их применения.

— Объемы потребления электроэнергии напрямую зависят от того, как оборудованы жилые помещения: газовыми плитами или стационарными электрическими плитами для пищеприготовления, используются или не используются электроотопительные установки.

При этом для помещений, оборудованных электроотопительными установками, пороговое значение первого диапазона (с наименьшим тарифом) максимально увеличено до 3 900 кВт*ч в отопительный период.

Тарифы с 01.01.2025 по 01.07.2025 не меняются и полностью соответствуют тарифам, действовавшим во втором полугодии 2024 года. Изменение тарифов, как и предусмотрено законодательством, произойдет со второго полугодия 2025 года.

— Как диапазоны повлияют на проведение расчетов?

— В случае если объем потребления электроэнергии будет выходить за пределы соответствующего диапазона, то электроэнергия, потребленная свыше указанного в диапазоне, будет оплачиваться по более высокой цене следующего диапазона.

Для примера приведу расчет стоимости электроэнергии по выставленной квитанции потребителю, проживающему в частном доме, оборудованном электроплитой для пищеприготовления. Прибор учета подключен к интеллектуальной системе учета электроэнергии (ИСУЭ), обеспечивающей ежемесячный дистанционный сбор данных.

Данное домовладение относится к категории жилья с электроплитами для пищеприготовления и без электроотопительных установок.

В декабре прошлого года пороговое значение объема потребления электроэнергии для потребителей указанной категории составляло 16 000 кВт*ч, а тариф 4,57 руб./кВт*ч. Таким образом, стоимость потребленной электроэнергии данным домовладением в размере 2 600 кВт*ч составила: 2 600 кВт*ч х 4,57 руб./кВт*ч = 11 882 рубля.

По показаниям прибора учета потребление электроэнергии в январе составило 3 177 кВт*ч.

С 1 января для граждан с домовладением, оборудованным электроплитой для пищеприготовления и без электроотопительных установок, приказом установлены следующие диапазоны и тарифы:

Первый диапазон — до 1200 кВт*ч — тариф 4,57 руб./кВт*ч

Второй диапазон — от 1200 до 1850 кВт*ч — тариф 4,58 руб./кВт*ч

Третий диапазон — свыше 1850 кВт*ч — тариф 6,65 руб./кВт*ч

Расчет стоимости электроэнергии выглядит следующим образом:

1200 кВт*ч 4,57 = 5484 руб.

650 кВт*ч 4,58 = 2977 руб.

1327 кВт*ч 6,65 = 8824,55 руб.

Итого: 17 265,55 руб.

Таким образом, пороговое значение первого диапазона было превышено на 1977 кВт*ч, и этот объем был рассчитан по более высоким тарифам второго и третьего диапазонов.

— Как потребители могут снизить затраты?

— Расчет за потребленную электроэнергию для всех граждан — потребителей производится АО «НЭСК» в соответствии с порядком, установленным «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными 354 постановлением Правительства Российской Федерации, и по тарифам на электроэнергию, которые утверждаются департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Порядка 90% объемов электропотребления жителей края попадает в 1 диапазон электропотребления. Однако необходимо обратить внимание на следующее.

Существенное увеличение стоимости электроэнергии могут почувствовать те потребители, кто не в полном объеме подает показания приборов учета (занижает показания), что впоследствии может быть выявлено при проведении контрольного съема (накопленный объем), кто несвоевременно предоставил документы, подтверждающие установку в домовладении электроплит и (или) электроотопительного оборудования, дающее право на применение понижающего коэффициента 0,7 к тарифу и увеличенного диапазона электропотребления в отопительный период.

Потребителям, особенно это касается жителей сельских населенных пунктов, которым в расчетах уже применялся понижающий коэффициент к тарифу, и ранее не было необходимости подтверждать установку в жилом доме электроотопительного оборудования, необходимо представить документы, в том числе справку органа местного самоуправления или справку органа инвентаризации, подтверждающие установку в доме соответствующего оборудования. Это позволит применить тариф первого диапазона с более высоким пороговым значением.

— На какие еще изменения, внесенные приказом, необходимо обратить внимание потребителям электроэнергии?

— С 1 июля 2025 года существенно изменятся тарифы на электроэнергию для каждого диапазона. При этом и разница тарифов между диапазонами будет значительна.

Например, для городских жителей с установленными в жилых помещениях газовыми плитами:

1 диапазон: 7,35 руб./кВт*ч

2 диапазон: 10 руб./кВт*ч

3 диапазон: 14,64 руб./кВт*ч

Обращаю внимание, что тариф -го диапазона электропотребления будет одинаков для всех потребителей, независимо от оснащенности жилого помещения электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также от того, где проживает гражданин, в городском или сельском населенном пункте,— везде будет тариф 14,64 руб./кВт*ч. Понижающий коэффициент 0,7 для 3-го диапазона применяться не будет.

— Кто может рассчитывать на льготы?

— К льготным категориям граждан относятся многодетные семьи, участники СВО и члены их семей.

Для льготных категорий граждан весь объем потребленной электроэнергии без ограничений будет рассчитываться по тарифам первого диапазона.

Всем гражданам, имеющим право на льготы, необходимо представить в компанию документы, подтверждающие это право. Для многодетных семей удостоверение, для участников СВО и членов их семей справки, копии контрактов.

Также без ограничения по тарифам первого диапазона будет рассчитываться электроэнергия, израсходованная для целей содержания общего имущества в МКД.

— О принимаемых мерах АО «НЭСК» по информированию потребителей.

— Информирование потребителей АО «НЭСК» началось в декабре прошлого года, практически через несколько дней после опубликования приказа департамента. На сайте компании создан специальный раздел «Новые диапазоны объемов потребления электроэнергии», в котором размещены все необходимые для потребителей материалы.

Подробно обо всех диапазонах потребления электроэнергии и применяемых тарифах можно узнать в приказе департамента, размещенном на сайте АО «НЭСК» (www.nesk.ru) в разделе «Тарифы» — «Приказы департамента».

Размещена ссылка на информацию о новых тарифах и диапазонах в личном кабинете, регулярно информация публикуется в социальных сетях. В каждом центре обслуживания потребителей также размещена информация для потребителей по применению тарифов в рамках диапазонов электропотребления.

Во избежание рисков фиксации больших объемов электроэнергии, связанных с некорректным, нерегулярным предоставлением показаний приборов учета, выявленных в ходе контрольных съемов, и, как следствие, применением при расчетах более высоких тарифов для 2-го или 3-го диапазонов потребления, АО «НЭСК» рекомендует передавать показания до 25 числа текущего месяца (включительно) удобным для потребителей способом:

через личный кабинет на сайте АО «НЭСК»;

на сайте АО «НЭСК»; на сайте без регистрации в личном кабинете;

без регистрации в личном кабинете; через мобильное приложение НЭСК (для iOS и Android);

воспользоваться автоматизированной системой приема показаний: 8 (861) 944-77-34, 8 (903) 411-77-34;

голосовым помощником по телефонам: +7 (861) 944-77-40, +7 (903) 411-77-40, +8 (800) 600-02-20;

направить SMS-сообщение на номер: +7 (903) 767-64-28 (л/с*показания);

по электронной почте: pokazaniya@nesk.ru (л/с*показания);

(л/с*показания); с помощью голосового сервиса «Алиса» от компании «Яндекс»;

телеграм-бот «НЭСК помощник».

https://www.nesk.ru/