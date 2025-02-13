Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на поддержку курских аграриев

Сельхозпроизводителям Курской области направят 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Средства направят на компенсацию ущерба от утраты поголовья животных и объектов аквакультуры. Ее должны получить 20 сельхозпроизводителей.

Кроме того, кабмин решил выделить 1,3 млрд руб. на компенсацию аренды жилья курянам, временно покинувшим свои дома.

Сегодня в правительстве Курской области сообщили, что врио губернатора Александр Хинштейн направит 154 млн руб. из резервного фонда облправительства на покрытие задолженности за 2024 год перед организациями, отвечающими за работу пунктов временного размещения.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального масштаба. За прошедшие сутки украинские формирования лишились около 270 военнослужащих.

Алина Морозова