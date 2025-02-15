Россияне уходят в литературу

Сильная композиция, искусство драматургии и арка персонажа — россияне стали чаще записываться на курсы для писателей. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, спрос на краткосрочные курсы для непрофессиональных авторов за последнее время заметно увеличился. Например, в Высшей школе экономики «Писательское мастерство для начинающих» входит в топ-10 самых востребованных курсов. В феврале число заявок на эту программу увеличилось на 14% относительно предыдущего набора в октябре. В образовательном холдинге Skillbox отметили, что в 2024 году интерес к направлению «Сценарист» вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023-м. Помогут ли курсы стать автором бестселлера? С писателями, издателями и создателями обучающих программ этот вопрос обсудила Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лавры знаменитых писателей и баснословные гонорары совсем не те причины, по которым менеджеры, айти-специалисты и дизайнеры на пике своей карьеры решают бросить все и уйти в литературу. Как рассказали “Ъ FM” опрошенные слушатели литературных курсов, чаще всего причина заключалась в том, что не писать они не могли, а само обучение стало для них подспорьем в этом начинании. Например, прозаик и драматург Надя Алексеева шесть лет назад оставила работу в крупной технологической компании, чтобы стать писательницей, ее роман «Полунощница» был номинирован на «Большую книгу»: «В конце концов, я бросила всю работу, все проекты и занимаюсь только литературой. Закончив месячный удаленный курс, начала пробовать писать рассказы, пытаться куда-то пристроить — в журналы, в какие-то издания. Их обычно никуда не берут и никому они не нужны, но они открывают путь на писательские семинары.

Молодых писателей вывозят, заселяют в гостиницы, и там где-то порядка недели идет работа над этими рассказами. Таким образом я колесила по стране. В какой-то момент я познакомилась с редакцией Елены Шубиной, загорелась опубликовать у них книгу. Но, разумеется, для этого у меня не было самого главного — не только романа, но и идеи. Случайным образом попала на остров Валаам, где нашла ту самую большую идею на большой роман "Полунощница". И вот эта книга как-то неожиданно выстрелила».

Стоимость очных курсов в Москве начинается от 6 тыс. руб. за два дня и может превышать 100 тыс. руб. за один год. Например, в литературной школе Creative writing school с учениками занимаются такие авторы как Ольга Славникова, Александра Маринина, Татьяна Толстая, Дмитрий Данилов.

Встать в один ряд с ними смогут далеко не все выпускники, многое, конечно, зависит от таланта и опыта в других сферах, отмечает писатель, художественный руководитель Creative writing school Майя Кучерская: «Маркетологи, айтишники, юристы, филологи, журналисты, рекламщики, часто психологи, неважно, кто они по профессии, важно, что им захотелось писать. Талант очень важен, но научиться писать тем не менее можно хорошую, среднюю, профессиональную прозу. Хорошо еще иметь опыт некоторый жизненный. Что делать с рукописями, это отдельная история, мы читаем про это лекции. К нам приходят литагенты, мы проводим питчинги. Обиженными у нас никто не уходит».

Собственные курсы есть и у издательств. Например, среди преимуществ членства в литературном клубе ЭКСМО встречи с экспертами, вебинары, поддержка коммьюнити и оперативные сообщения о том, какие жанры и темы нужны редакции. Свои вединары есть и у независимого издательства «Чтиво». Впрочем, как отмечает его шеф-редактор Сергей дедович, образование и следование всем канонам не обязательное условие для публикации рукописи: «Мы публикуем именно в первую очередь не известных, но талантливых авторов. Даже если они не ведут соцсети. Нет правила, по которому мы определяем, что мы будем печатать. Нет того, что должно быть в рукописи. Это полуинтуитивный, полумистический процесс. Гонорары мы не платим, только роялти. Поэтому размер зависит напрямую от того, как книгу покупают».

Размер роялти в разных издательствах — величина изменчивая. Обычно он составляет от 5% до 25% от объема продаж и зависит от жанра и прежних успехов писателя. Как рассказали “Ъ FM” сами авторы, наибольшую прибыль в начале пути могут принести премии. Например, в 2024-м «Лицей» за первое место присуждал номинантам 1,2 млн руб. За второе — 700 тыс. руб., а за третье — 500 тыс. руб. Но есть нюанс: чтобы создать такой роман, как уточняют писатели, потребуется не меньше двух лет.

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Анна Кулецкая