Бывшего первого замгубернатора Югры Шипилова арестовали по делу о взятке

Суд постановил арестовать бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Алексея Шипилова по делу о взятке. Он пробудет под арестом два месяца, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

О задержании господина Шипилова стало известно вчера, 14 февраля. По версии следствия, он с 2023 по 2024 год получил взятку на сумму не менее 7,5 млн руб. за покровительство группе лиц и их управляющей компании. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Алексей Шипилов занимал должность первого заместителя губернатора с января 2016 года по октябрь 2024-го. По данным «Ъ-Урал», чиновник курировал в том числе деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности, государственной гражданской службы, молодежной политики и внешних связей.