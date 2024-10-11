Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов уходит в отставку

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексей Шипилов покидает занимаемую должность, сообщил близкий к правительству региона Telergam-канал «5-й этаж». «Пятница — крайний рабочий день госслужащего в занимаемой должности»,— сказано в сообщении. В департаменте внутренней политики ХМАО «Ъ-Урал» не стали комментировать информацию об отставке первого заместителя главы Югры, получить комментарий господина Шипилова «Ъ-Урал» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

На момент отставки Алексей Шипилов курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности; государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Господин Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в январе 2016 года, позже глава Югры Наталья Комарова назначила его на должность своего первого заместителя. Ранее, с 2006 года, Алексей Шипилов работал в ОАО «Дорожно-строительная компания "Автобан"»: был руководителем общественной приемной, руководителем представительства компании в Сургуте. В 2014-2016 годах занимал должность заместителя генерального директора по связям с общественностью управляющей компании организации.

Активные кадровые перестановки в правительства ХМАО начались после решения депутатов окружной думы избрать экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука губернатором региона. На посту он сменил Наталью Комарову, которая в мае ушла в отставку. Согласно действующему законодательству, на формирование нового состава правительства у господина Кухарука есть три месяца с момента избрания. По данным СМИ, о новом составе правительства Югры будет объявлено 14 октября. Эксперты отмечают, что его состав может обновиться на 30-40%.

Подробнее о формировании нового состава правительства ХМАО — в материале «Ъ-Урал» «Югре показывают тюменские кадры».

Василий Алексеев