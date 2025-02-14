Бывшего первого замгубернатора ХМАО-Югры подозревают в получении взятки

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексей Шипилов задержан правоохранительными органами, сообщили в Следственном комитете России. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ведомство не называет имени задержанного.

Как считает следствие, фигурант с 2023 по 2024 год получил взятку на сумму не менее 7,5 млн руб. за покровительство группе лиц и их управляющей компании. Подозреваемый поручил главе одного из муниципальных образований региона, чтобы он содействовал переводу многоквартирных домов на обслуживание этой организации. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

С января 2016-го по октябрь 2024 года пост первого заместителя губернатора ХМАО-Югры занимал Алексей Шипилов. Как писал «Ъ-Урал», чиновник курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности, государственной гражданской службы, молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, а также департамента кадровой политики и профилактики коррупции.

Никита Черненко