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Коммерсантъ FM
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На Алтае введен режим повышенной готовности после землетрясения

Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что ввел режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 6,4. По его словам, пострадавших нет. В ряде районов зафиксированы повреждения, но губернатор заверил, что они незначительные.

В Кош-Агачском и Улаганском районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением, господин Турчак пообещал при необходимости организовать туда доставку питьевой воды.

«Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов»,— написал губернатор в Telegram.

Землетрясение на Алтае произошло сегодня, 15 февраля. Эпицентр находился в 1,3 км от села Бельтир. В 50-километровую зону землетрясения попали шесть населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит—Сортогой, Чаган Узун. В результате подземных толчков повреждена штукатурка в средней общеобразовательной школе в селе Купчегень, в части села Кош-Агач кратковременно отключалось электричество.

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