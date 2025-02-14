«ВкусВилл» приостановил продажу зефира, в котором нашли металлическую стружку

Роспотребнадзор начал расследование по факту покупки зефира с металлической стружкой в магазине «ВкусВилл». Продажа десерта, который производит ООО «Миэнджел», была приостановлена. Ведомство начало расследование, а также запросило объяснение произошедшего у сети магазинов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В пресс-службе «ВкусВилла» подтвердили «Ъ», что зефир снят с продажи. В компании уверяют, что производитель, который расположен в Ульяновской области, до этого не допускал попадания никаких посторонних предметов в продукты. Кроме того, поставщик проходит постоянные проверки, организованные сетью магазинов.

«Последний внеплановый аудит прошел буквально в конце января. Эксперты выезжали на аудит без предупреждения, и по их заключению, поставщик рекомендован к сотрудничеству, имеет высокую культуру производства и ответственно подходит к выполнению корректирующих действий»,— сказали «Ъ» в компании.

Зефир, на которой пожаловались потребители, продавался в магазине «ВкусВилл» на ул. Беломорской в Москве. Один из покупателей рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что успел съесть несколько сахарных изделий, а стружку обнаружил в последнем куске.

В декабре 2024 года стало известно, что в фарше одного из поставщиков «ВкусВилла» нашли листерию, сальмонеллу и кишечную палочку. В конце того же месяца «ВкусВилл» остановил продажу партии пельменей из-за случаев отравления. Роспотребнадзор тогда нашел патогенные микроорганизмы в продукте — сальмонеллу.