Трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл ночную гонку в Италии

Российский лыжник Александр Большунов победил в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это его первая международная гонка за три года.

Россиянин преодолел дистанцию 30 км классическим стилем за 1 час 18 мин 56,2 сек. Вторым финишировал итальянец Лоренцо Бузин (отставание на 14,4 сек), третье место занял итальянец Маттиа Армеллини (+1.25,2).

Победителю выплатят €2 тыс. призовых. За второе место полагается €1,2 тыс., за третье — €800.

Александр Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка мира и чемпион мира в скиатлоне. Гонка проводилась не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), поэтому изначально спортсмен был заявлен под флагом России. Однако в день проведения гонки, 13 февраля, флаг и гражданство россиянина убрали из протоколов.

С марта 2022 года российские и белорусские лыжники не могут принимать участие в международных соревнованиях. В сентябре 2024 года FIS продлила запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии еще на один сезон. В январе 2025-го президент федерации и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Йохан Элиаш призвал допустить российских лыжников к соревнованиям.