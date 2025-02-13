Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 270 военнослужащих на курском направлении

За сутки вооруженные силы Украины потеряли около 270 военнослужащих на курском направлении, также уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин ВСУ. Такие данные 13 февраля приводит Минобороны в рамках ежедневной сводки. По данным военного ведомства, также среди потерь ВСУ — пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ возле населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Кроме того, была отражена одна контратака со стороны Украины.

Всего за время боевых действий на курском направлении с 6 августа ВСУ, по данным Минобороны РФ, потеряли около 60210 военных, а также 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронированных машин и 1960 автомобилей. Также в списке потерь Украины — 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций радиоэлектронной борьбы, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС противовоздушной обороны, а также 41 единица инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки вооруженные силы Украины потеряли в боях в Курской области около 390 военнослужащих, еще один человек сдался в плен, сообщали в Минобороны РФ 12 февраля.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова