Владелец «Волгонефти-239» назвал причиной крушения ветро-волновую нагрузку

Представитель компании ООО «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения «Волгонефти-239» в Керченском проливе в декабря 2024 года ветро-волновую нагрузку, которая превысила конструктивные способности корпуса. Об этом она заявила во время первого судебного разбирательства по делу о крушениях танкеров в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Судно может оказаться под штормом в любой сезон, не только зимой. Сам факт истечения срока плавания не создает угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды»,— цитирует Ольгу Паутову «''КП'' — Кубань».

По итогам заседания владельцу танкера «Волгонефть-239» назначили штраф 300 тыс. руб. Во время заседания он рассказал, что во время шторма 15 декабря суда направили в укрытие, но места им уже не хватало.

Татьяна Ручкина