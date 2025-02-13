Топ-менеджерам подсчитали доход

Российские топ-менеджеры в среднем зарабатывают до 20 млн руб. в год. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, в котором они опросили руководителей более 130 компаний. Как показали полученные данные, более половины опрошенных зарабатывают до 10 млн руб. в год. А около четверти признались, что размер их дохода составляет от 30 млн руб. до 45 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Разброс значений слишком большой, чтобы делать какие-то выводы, считает генеральный директор компании «Элкат» Максим Третьяков: «У нас же есть и топ-менеджеры из рейтинга "Эксперт-400", и руководители среднего и малого бизнеса. Думаю, все очень сильно зависит от размера подшефной компании, то есть выручка юрлица впрямую связана с доходами топ-менеджера. То есть если бизнес всего зарабатывает 500 млн., то понятно, что доход руководителя или даже собственника не может составлять 20 млн руб., это нерабочая модель. Поэтому такие данные, как всегда, "средняя температура по больнице": есть доходы и выше, и мы о них знаем, и есть зарплаты ниже. Во многих разделах малого и среднего бизнеса, по сути, собственник, он же топ-менеджер просто получает достойную зарплату».

В исследовании отмечается, что доходы топ-менеджеров остаются стабильными, а 22% опрошенных даже прогнозируют их рост. Собеседники “Ъ FM” объясняют это дефицитом квалифицированных управленческих кадров. При этом доход российского топ-менеджера состоит из фиксированной части, которая составляет около половины вознаграждения и переменной, в которую входят различные бонусы и премии. Дополнительно четверть респондентов видят возможность участия в долгосрочных программах, которые позволяют топ-менеджерам стать управляющими партнерами и получить долю в компании.

Такие меры помогают обеспечить динамику и стабильность в управлении, говорит партнер и основатель компании Future Today Денис Каминский: «История по поводу того, что топ-менеджеры заинтересованы в программах долгосрочной компенсации, это не новость, так было всегда. Программы могут быть самыми разными. Начиная от того, что топ-менеджеры становятся прямыми совладельцами, заканчивая более сложными инструментами, такими, как, например, бонусы в формате процентов от прибыли или процентов от продаж, или каких-то других способов, привязанных к финансовому результату компании, но не предполагающих право влиять на принятие решений. Есть такие форматы, как опционы, есть фантомные опционы, которые предполагают, что у тебя как будто бы есть доля, и в какой-то момент ты уходишь из компании, ты должен продать эти опционы.

В результате, если менеджер чувствует себя совладельцем, он принимает более взвешенные решения в долгосрочном горизонте, а не только для того, чтобы выполнить свой сегодняшний текущий KPI. А эти две задачи могут иногда противоречить: сегодня ты принимаешь решение порезать косты, и это дает тебе быстрый прирост прибыльности, но подрубает твою долгосрочную конкурентоспособность. А если менеджер является совладельцем, он поостережется делать такие решения».

Также авторы исследования обратили внимание на то, как российские компании выбирают топ-менеджеров. Большинство предпочитают нанимать их в возрасте от 35 до 45 лет — у таких сотрудников оптимальное сочетание опыта и свежих идей. Молодых руководителей выбирают крайне редко, также как и кандидатов старше 45 лет — их доля не превышает 20%. Решающим же фактором остаются личные качества, считает директор по персоналу компании Oxygen Ольга Сенатова: «В первую очередь мы сейчас ценим гибкость и адаптивность под современные реалии. Для нас сейчас уровень софт-скиллов и, например, вовлеченности преобладает при выборе и оценке кандидатов. Неважно, здесь мы не говорим, топ-менеджер либо это средний уровень, есть усредненные показатели по желаемому возрасту кандидата. Как правило, 35-45 лет, это действительно так. И опять же мы возвращаемся к гибкости и адаптивности. То есть, если мы общаемся с кандидатом, который соответствует вилке по возрасту, то он более гибок, имеет склонность с горящими глазами двигать бизнес и реализовывать стратегические глобальные цели компании. Если мы говорим про то, сохранился данный тренд или нет, то, на мой взгляд, да. Но при этом всегда есть исключения».

По данным Ассоциации менеджеров, самая востребованная управленческая профессия — IT-директор. Их выделило более половины опрошенных. Также среди дефицитных кадров директор по корпоративному управлению и директор по коммуникациям.

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Андрей Дубков