За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 390 человек, один взят в плен

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях в Курской области свыше 390 военнослужащих, еще один человек сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также были уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые машины пехоты, в том числе американская Bradley, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), немецкий мостоукладчик Biber, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Как указано в сообщении ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки ВСУ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены украинские живая сила и техника в районах курских населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Меловой, Никольский, Николаевка, Черкасское Поречное, а также — Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь ВСУ в Курской области вошли 59 940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортеров, 1 854 боевые бронированные машины, 1 944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 Himars и шесть Mlrs производства США, 19 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единица инженерной техники, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ лишились в Курской области до 300 солдат. Были уничтожены 16 автомобилей, 11 боевых бронированных машин, шесть пунктов управления БПЛА, два танка, два миномета, бронетранспортер, артиллерийское орудие.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова