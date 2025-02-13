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Из Югры могут организовать перелеты в Абхазию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук поручил проработать возможность открытия постоянного авиасообщения из одного из крупных городов ХМАО в столицу Абхазии город Сухум, рассказали в правительстве региона.

Виды Абхазии

Виды Абхазии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Виды Абхазии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такое решение было принято после сообщений о том, что аэропорт Сухума впервые за 30 лет принял первый пассажирский самолет. «Мы наблюдаем интерес жителей Югры к Абхазии как к туристическому направлению — побережье Абхазии для жителей нашей страны традиционно является одним из популярных направлений для отдыха. Нужно работать с представителями туриндустрии, подготовить единый туристический пакет для тех, кто готов отдохнуть этим летом и в следующие сезоны в Абхазии»,— прокомментировал господин Кухарук.

Напомним, на прошлой неделе в абхазском аэропорту «Сухум» приземлился самолет авиакомпании «ЮВТ аэро» из Москвы, который туда прилетел впервые за 30 лет. Рейс был тестовым — пассажирами были абхазские студенты. Россия и Абхазия планируют запустить регулярное авиасообщение к началу лета, рейсы уже собираются организовать из Нижнего Новгорода.

Ирина Пичурина

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