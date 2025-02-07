Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту «Сухум» приземлился первый тестовый рейс из Москвы

В абхазском аэропорту «Сухум» приземлился самолет авиакомпании «ЮВТ аэро». Это первый более чем за 30 лет полет из Москвы в соседнюю республику, передает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как уточняется, рейс из Москвы стал тестовым, им домой прилетели абхазские студенты. Россия и Абхазия планируют запустить регулярное авиасообщение к началу лета, о чем ранее писал «Ъ-Сочи».

Полеты в столицу Абхазии будет выполнять российская авиакомпания ЮВТ «Аэро». Два других перевозчика также проявили интерес к этому направлению.

По мнению министра транспорта России Романа Старовойта, наличие транспортного сообщения с Абхазией имеет большое значение для развития турпотока и экономических связей. Абхазская сторона также возлагает надежды на открытие авиасообщения.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...