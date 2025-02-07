В аэропорту «Сухум» приземлился первый тестовый рейс из Москвы

В абхазском аэропорту «Сухум» приземлился самолет авиакомпании «ЮВТ аэро». Это первый более чем за 30 лет полет из Москвы в соседнюю республику, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как уточняется, рейс из Москвы стал тестовым, им домой прилетели абхазские студенты. Россия и Абхазия планируют запустить регулярное авиасообщение к началу лета, о чем ранее писал «Ъ-Сочи».

Полеты в столицу Абхазии будет выполнять российская авиакомпания ЮВТ «Аэро». Два других перевозчика также проявили интерес к этому направлению.

По мнению министра транспорта России Романа Старовойта, наличие транспортного сообщения с Абхазией имеет большое значение для развития турпотока и экономических связей. Абхазская сторона также возлагает надежды на открытие авиасообщения.

Вячеслав Рыжков