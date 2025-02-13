Бизнес заплатит за сосульки

Снег и сосульки на крышах зданий могут обойтись столичному бизнесу в 500 тыс. руб. С 14 февраля начнут действовать поправки к Кодексу Москвы об административных правонарушениях. Юрлицам будет грозить штраф от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб., если они вовремя не проведут очистку своих зданий. Ранее взыскание было примерно в четыре раза меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Действующие санкции не стимулировали владельцев бизнеса убирать снег и сосульки с крыш, констатировала исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Речь идет исключительно о коммерческой недвижимости — это торговые центры, министерства, ведомства, здания, где нанятая управляющая компания либо не хочет выполнять работы по уборке снега, либо не справляется с задачей.

Штрафы, конечно, вырастут кратно. Оказалось, что платить за уборку снега с той же крыши дороже гораздо, чем заплатить штраф. Город не может допустить, чтобы с какого-то торгового центра лавина снега обрушилась и пострадали граждане. И, в конце концов, дается поручение какому-нибудь ГБУ, он идет и этот снег счищает этим коммерсантам за бесплатно. Они обещают эти деньги вернуть, но, как правило, никогда не возвращают. Поэтому коммерсантов решили штрафовать по-взрослому».

Число подобных нарушений в прошлом году выросло на триста сорок один процент по сравнению с 2023-м, сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы. Поэтому власти города будут более решительно бороться со снегом и сосульками на крышах, подчеркнули в мэрии. Но увеличение штрафов вряд ли серьезно отразится на юрлицах и безопасности граждан, считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев: «Это все-таки больше инструмент для возможности наказать кого-то в случае происшествий. Не думаю, что это будет применяться повсеместно. Подобные меры принимаются больше в качестве профилактической меры, чтобы люди знали, что такие штрафы есть.

На организациях это так или иначе скажется, потому что теперь они вынуждены будут тратиться на альпинистов, на специально обученных людей, которые удаляют сосульки, наледь, излишки снежного покрова. Хороший вопрос, насколько это снизит ситуации с получением людьми травм. Не думаю, что сами штрафы так или иначе сильно на это повлияют. В случае с падением снега повреждения имущества или причинения вреда здоровью, конечно же, ответственность и так достаточно большая. Поэтому это скорее предупредительный инструмент, он направлен именно на устрашение. Наверняка количество случаев снизится, но я не думаю, что будет большое влияние».

Для комплексного решения проблемы возрастут и муниципальные тарифы на очистку крыш, сообщили в мэрии, не уточнив новых расценок.

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Далила Цельбель