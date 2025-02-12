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Главные новости за 12 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области родились 2,9 тысячи младенцев в январе 2025 года. Эти цифры на 4,6% превышают показатели января 2024 года.

Власти Ростова проведут реконструкцию доходного дома Скордиа.Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Ростова.

«Росатом» перенес ввод ветропарка в Ростовской области на 2026 год. В настоящее время идет подготовка к проектированию объекта.

В Ростове суд признал виновным экс-сушефа в отравлении более 170 человек. Он нарушил санитарно-эпидемиологические требования.

Интерес ростовчан к новым смартфонам вырос на 25%. Четверть покупателей предпочитает новые устройства.

В Ростовской области экспорт зерна снизился на 48% в январе. Из региона вывезли на продажу 871 тыс. т пшеницы.

Размещенные в Азове за счет компаний средства ПВО окупили себя — считает депутат Симаков. По его словам, с их помощью военные отразили не одну атаку БПЛА.

На Дону возбудили уголовное дело в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты. Ее обвиняют в получении взятки.

Владимир Ревенко назначен первым замгубернатора Ростовской области. До сегодняшнего дня чиновник вогзглавлял донской филиал «Газпрома».

Все пострадавшие от атаки беспилотника Ростовчане получат выплаты — Юрий Слюсарь. Выбитые в домах окна восстановят до 15 февраля.

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