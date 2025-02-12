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Власти Ростова проведут реконструкцию доходного дома Скордиа

Власти Ростова хотят изъять для муниципальных нужд участок площадью 480 кв. м, нежилые помещения и комнаты доходного дома Скордиа (ул. Большая Садовая, 7) и провести реконструкцию здания. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Ростова.

Фото: сервис Google Maps

Фото: сервис Google Maps

Департаменту имущественно-земельных отношений города поручено согласовать результаты оценки рыночной стоимости нежилых помещений здания, а также возместить убытки собственникам. В случае недостижения с собственниками соглашений об изъятии недвижимости администрации города предъявит иски в суд.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрея Дикуна и первого заместителя главы Администрации города Александра Скрябина.

В 2022 году из-за обрушения внутренней части двора доходного дома Скордиа на ул. Большой Садовой, 7 на территории здания был введен режим чрезвычайной ситуации.

Трехэтажный доходный дом построен в конце XIX века в неорусском стиле. В оформлении фасада использована стилизация народной деревянной резьбы.

Ева Китаева

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