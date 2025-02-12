В Ростовской области экспорт зерна снизился на 48% в январе

По итогам января текущего года экспорт зерна и продуктов его переработки с территории Ростовской области составил более 871 тыс. т, что на 48% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из морских портов области напрямую экспорту подлежало более 400 тыс. т продукции, а с перевалкой в порту Кавказ было отправлено более 480 тыс. т. Основными покупателями зерна стали Турция, Египет и Марокко.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в январе текущего года объемы экспорта мясных и молочных продуктов с территории региона составили более 430 т, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снежана Стодольская