Владимир Ревенко назначен первым замгубернатора Ростовской области

Экс-глава донского филиала «Газпрома» Владимир Ревенко назначен вице-губернатором Ростовской области. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на собственный источник в правительстве.

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Об отставке господина Ревенко с должности главы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 12 февраля. Его обязанности временно возложили на главного инженера Илью Сафронова.

По информации издания, кандидатуру Ревенко обсуждали в течение двух месяцев. Документ о его назначении на пост первого заместителя Юрия Слюсаря датирован 6 февраля, однако официально об этом не сообщалось.

Господин Ревенко — депутат Заксобрания Ростовской области VII созыва.

Дмитрий Ковалевский