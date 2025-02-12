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Все пострадавшие от атаки беспилотника Ростовчане получат выплаты — Юрий Слюсарь

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с ростовчанами, пострадавшими в результате атаки БПЛА в ночь на 8 февраля. В своем Telegram-канале врио губернатора сообщил, что беспилотники повредили 113 квартир: выбиты стекла, испорчены балконы и имущество граждан.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Что касается выплат, их получат все пострадавшие - муниципалитет принимает документы от жителей. Поручил и.о. главы администрации Ростова Александру Скрябину отдельно рассмотреть вопрос проведения экспертизы поврежденных машин», — написал глава региона.

До конца суток в специалисты застеклят 50 квартир, в оставшиеся помещения новые окна установят до 15 февраля. Пострадали также здания женской консультации, отделения областной клинической больницы №2 и наркологического диспансера. Средства на их восстановление выделят из регионального бюджета — заверил господин Слюсарь.

Дмитрий Ковалевский

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