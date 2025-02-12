Размещенные в Азове за счет компаний средства ПВО окупили себя — депутат Симаков
Депутат Азовской городской думы и общественный деятель Игорь Симаков высоко оценил работу средств ПВО, приобретенных полгода назад на средства предпринимателей для защиты города. По его словам, военное руководство округа направило благодарственные письма компаниям, вложившимся в создание «Купола».
Фото: Минобороны России
«Предполагаю, что затраты уже окупились. По сообщениям военных, вовремя приобретенное и установленное оборудование уже помогло предотвратить несколько террористических атак на Азов», — написал он в своем Telegram-канале.
Сколько средств потратили компании — неизвестно, однако на этапе планирования затраты оценивали в 29 млн руб. Летом прошлого года, после очередной воздушной атаки, нанесшей ущерб городу в 811 млн руб., проект профинансировали ООО «Проксима», «Новопласт», «Транзит-Экспресс», «Азовский зерновой терминал», «Азовский завод упаковки», «Азовская кондитерская фабрика», ЗАО «Азовпродукт» и АО «АОМЗ».
Депутат Симаков оказался первым, кто сообщил об инициативе бизнесменов. Накануне он сообщил, что партия «Новые люди» выступила с предложением освободить эти предприятия от местного налога на землю на пять лет. Кроме того, парламентарии предложили главе города ходатайствовать перед правительством региона, чтобы предоставить им льготу по областным налогам.