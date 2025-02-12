Размещенные в Азове за счет компаний средства ПВО окупили себя — депутат Симаков

Депутат Азовской городской думы и общественный деятель Игорь Симаков высоко оценил работу средств ПВО, приобретенных полгода назад на средства предпринимателей для защиты города. По его словам, военное руководство округа направило благодарственные письма компаниям, вложившимся в создание «Купола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Предполагаю, что затраты уже окупились. По сообщениям военных, вовремя приобретенное и установленное оборудование уже помогло предотвратить несколько террористических атак на Азов», — написал он в своем Telegram-канале.

Сколько средств потратили компании — неизвестно, однако на этапе планирования затраты оценивали в 29 млн руб. Летом прошлого года, после очередной воздушной атаки, нанесшей ущерб городу в 811 млн руб., проект профинансировали ООО «Проксима», «Новопласт», «Транзит-Экспресс», «Азовский зерновой терминал», «Азовский завод упаковки», «Азовская кондитерская фабрика», ЗАО «Азовпродукт» и АО «АОМЗ».

Депутат Симаков оказался первым, кто сообщил об инициативе бизнесменов. Накануне он сообщил, что партия «Новые люди» выступила с предложением освободить эти предприятия от местного налога на землю на пять лет. Кроме того, парламентарии предложили главе города ходатайствовать перед правительством региона, чтобы предоставить им льготу по областным налогам.

Дмитрий Ковалевский