В Ростове суд признал виновным экс-сушефа в отравлении более 170 человек

Советский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор в отношении бывшего су-шефа сервиса по производству и доставке правильного питания «GOOD FOOD» Бахтияра Атакова. Он признан виновным в отравлении около 170 человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что в феврале 2023 года фигурант при приготовлении блюд нарушил санитарно-эпидемиологические требования. Это привело к вспышке острой кишечной инфекции среди населения.

По итогам лабораторных исследований у более 170 жителей Батайска и донской столицы диагностирование заболевание, вызванное сальмонеллой группы D1.

Суд признал фигуранта виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч.1 ст. 236 УК РФ). Ему назначено лишение свободы сроком на один год и десять месяцев.

Подсудимому также запрещается в течение двух лет и десяти месяцев заниматься деятельностью, связанной с производством блюд, напитков и кулинарных изделий.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски пострадавших. Общая сумма компенсации морального вреда составила 940 тыс. руб.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Казуков