«Росатом» перенес ввод ветропарка в Ростовской области на 2026 год
АО «ВетроОГК-2» (дочерняя компания ГК «Росатом») перенесло ввод в эксплуатацию ветропарка в Морозовском районе на 2026 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Изначально парк ветряных установок мощностью 100 МВт планировалось запустить в 2025 году. По информации господина Сорокина, в настоящее время идет подготовка к проектированию объекта.
Сейчас в регионе работают шесть ветроэлектростанций: Казачья, Сулинская, Каменская, Гуковская, Марченковская и Беглица. Общая мощность этих ветропарков составляет 610 МВт.