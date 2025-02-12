«Росатом» перенес ввод ветропарка в Ростовской области на 2026 год

АО «ВетроОГК-2» (дочерняя компания ГК «Росатом») перенесло ввод в эксплуатацию ветропарка в Морозовском районе на 2026 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Изначально парк ветряных установок мощностью 100 МВт планировалось запустить в 2025 году. По информации господина Сорокина, в настоящее время идет подготовка к проектированию объекта.

Сейчас в регионе работают шесть ветроэлектростанций: Казачья, Сулинская, Каменская, Гуковская, Марченковская и Беглица. Общая мощность этих ветропарков составляет 610 МВт.

Анастасия Казуков