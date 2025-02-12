Интерес ростовчан к новым смартфонам вырос на 25%

В 2024 году продажи новых смартфонов в Ростове выросли на 25% в сравнении с 2023 годом. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доля продаж новых устройств увеличилась с 19% до 24%. Оставшиеся 76% покупателей предпочли подержанные смартфоны. Самыми популярными брендами среди ростовчан стали Apple, Samsung и Xiaomi.

Доля гаджетов компании Apple среди приобретенных ростовчанами телефонов достигла 60%. «Яблочные» смартфоны в ресейле стоили в среднем 33 тыс. руб., а медианная цена новых устройств достигла 66 тыс. руб.

«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на Авито и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста», — рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров.

В 2024 году лидерами по темпам роста продаж на Дону стали китайские бренды TECNO, Google и Infinix. Смартфоны TECNO в прошлом году стали покупать на 72% чаще, Google — на 35%, Infinix — на 27%.

Дмитрий Ковалевский