Главные новости за 12 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В результате аварии с участием фуры и частного пассажирского микроавтобуса на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. По предварительным данным, в салоне находилось 11 пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести. Полицией возбуждено уголовное дело. Поезже скончалась одна из пострадавших.

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг наиболее популярных направлений по количеству ранних бронирований на майские праздники. В 2025 году средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах в двух регионах в этот период составляет 8,3 тыс. рублей. Средняя продолжительность поездки — три дня.

Парламент Санкт-Петербурга в первом чтении одобрил изменение городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Согласно поправкам в закон вводятся два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых вошли 915 зданий, в перечень рядовых — 4657.

Массовая проверка торгового флота на наличие взрывоопасных предметов последует после инцидента с танкером Koala в Ленобласти. Накануне в порту Усть-Луга прошло расширенное межведомственное совещание. В ходе него решено усилить группировку сотрудников экстренных служб в районе взрыва танкера.

Персонал скорой помощи будет получать дополнительные ежемесячные выплаты, размер которых будет зависеть от численности населения в поселениях. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал возведение здания научного корпуса на Глиняной улице, 11-3. Заявителем выступило АО «Котлин-новатор», занимающееся производством радионавигационной и радиолокационной аппаратуры.

Новым собственником Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭРВЗ) стала созданная в конце 2023 года компания «Мотус Груп», сообщает «Фонтанка» 12 февраля. Трансмашхолдинг (ТМХ), ранее владевший петербургским предприятием, на днях передал свою долю новоиспеченному владельцу.

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор двум участникам диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины Александру Майструку и Эдуарду Усатенко, им дали по 23 года лишения свободы. Они планировали подорвать свыше 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

На фоне снижения рождаемости в Петербурге и Ленобласти фиксируется рост смертности — в обоих регионах она существенно превосходит рождаемость: в городе на Неве по итогам 2024 года — 8,5 родившихся на тысячу населения, в 47-м регионе — 5,8 на душу населения.

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге ООО «АГР» запускает новый отечественный бренд TENET. Предприятие анонсировало сборку новых машин на своем сайте.