Членов террористической группы осудили на 23 года за подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор двум участникам диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины Александру Майструку и Эдуарду Усатенко. Они планировали подорвать свыше 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в личном Telegram-канале сообщила, что подсудимые совершили преступление в канун Дня Победы. Действия были направлены на остановку ядерных реакторов и нарушение штатного режима работы АЭС, что в дальнейшем нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб России.

Однако фигуранты смогли подорвать лишь одну и заминировать четыре опоры ЛЭП в Ленобласти, а также заложить взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Ущерб от действий Майструка и Усатенко составил 10,8 млн рублей.

Госпожа Лебедева отметила, что Первый Западный окружной военный суд впервые рассмотрел дело, в котором фигуранты обвинялись в прохождении обучения для осуществления диверсионной и террористической деятельности.

«Военный суд назначил наказание: Майструку — 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, далее в ИК строгого режима, со штрафом в 900 000 рублей. Усатенко — 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, далее в ИК строгого режима, со штрафом в 900 000 рублей»,— написала Дарья Лебедева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд признал жителя Харькова виновным в шпионаже и дал 11 лет в ИК.

Татьяна Титаева