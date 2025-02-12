ЗакС поддержал в первом чтении внесение поправок в закон о зонах охраны

Парламент Санкт-Петербурга на пленарном заседании 12 февраля в первом чтении одобрил изменение городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия», передает корреспондент «Ъ-СПб». Согласно поправкам, которые были разработаны петербургским правительством, в закон вводятся два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых вошли 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. Остальные исторические дореволюционные здания, не включенные в оба списка, как и ранее, остаются под охраной — их снос запрещен.

Инициатива еще до ее внесения в парламент вызывала многочисленные споры. Тогда Смольный предлагал разделить исторические здания на три категории: ценные средовые, средовые и несредовые. В раздел несредовых, «утративших историческую среду или не соответствующих ее средовым характеристикам», попало более 300 построек. Именно эта категория вызвала наибольшую обеспокоенность среди петербургских градозащитников. После обсуждений список «несредовых» из текста документа исключили.

На пленарном заседании депутаты поддержали внесение изменений в закон единогласно. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина назвала закон «историческим». При этом госпожа Шишкина отметила, что методика определения ценности зданий все еще остается не до конца понятной.

О том, что формулировки новых понятий неточные, с трибуны парламента заявила и депутат от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова. «В проекте закона есть положения, которые улучшают действующее правовое регулирование. Но нас тревожит неоднозначная, нечеткая формулировка новых терминов, которые создают опасность того, что впоследствии часть исторических зданий могут не попасть в список ценных и лишатся охранного статуса»,— выступила госпожа Штанникова. Депутаты от фракций КПРФ и СРЗП заявили, что новая, пообъектная классификация исторических зданий необходима и правильна.

Подробнее о том, что изменится в градостроительном законе, — в материале «Ъ-СПб» «Ценность исторических зданий поделили на два».

Надежда Ярмула