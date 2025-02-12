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Петростат зафиксировал в Петербурге и Ленобласти естественную убыль населения

По состоянию на 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге численность постоянного населения составила 5,646 млн человек. По сравнению с показателем предыдущего года она увеличилась на 48 тыс. человек (+0,9%). Такие цифры во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 12 февраля назвал руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области (Петростат) Александр Кукушкин.

По словам главы управления, численность населения города на Неве достигла максимума за всю историю. По состоянию на 1 января 2024 года в Петербурге насчитывалось 5,598 млн жителей.

В то же время господин Кукушкин констатировал, что в 2024 году в Петербурге продолжилась тенденция снижения рождаемости, средний возраст постепенно увеличивается, а доля разводов составляет почти половину от общего количества бракосочетаний.

При этом на фоне снижения рождаемости в Петербурге и Ленобласти фиксируется рост смертности — в обоих регионах она существенно превосходит рождаемость: в городе на Неве по итогам 2024 года — 8,5 родившихся на тысячу населения, в 47-м регионе — 5,8 на душу населения.

Рост смертности, по данным специалиста, связан со вступлением более многочисленного поколения в старший возраст, а в репродуктивный — более малочисленного населения. По сравнению с 2016 годом этот рост в Петербурге составил 22%, в Ленобласти — 30%. Высокая смертность будет продолжаться по внутридемографическим причинам, резюмировал господин Кукушкин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в течение последних двух лет в Петербурге растет количество абортов по ОМС. В 2024 году из бюджета территориального фонда на искусственное прерывание беременности было потрачено 87 млн рублей.

Андрей Цедрик

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