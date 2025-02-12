КГИОП согласовал строительство научного корпуса у набережной Обводного канала

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал возведение здания научного корпуса на Глиняной улице, 11-3. Заявителем выступило АО «Котлин-новатор», занимающееся производством радионавигационной и радиолокационной аппаратуры.

Предполагается, что на участке площадью 9,2 тыс. кв. м разместят современный производственный комплекс механического цеха высотой 23 метра и связанные с ним структурные подразделения. Известно, что компании пришлось судиться с городом за землю, так как в Смольном посчитали, что назначение участка не соответствует действующим градостроительным регламентам.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на строительство научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС «Технопарка Санкт-Петербурга») в особой экономической зоне (ОЭЗ ТВТ) технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» направят 3 млрд рублей.

Андрей Маркелов