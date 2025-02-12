В Воронеже трех россиян осудили за госизмену на сроки от 14 до 18 лет

Воронежский облсуд признал трех местных жителей — Александра Филимонова, Руслана Власова и Ивана Игнатова — виновными в госизмене из-за сотрудничества с представителями Украины (ст. 275 УК РФ). Отдельно Александр Филимонов осужден за хранение боеприпасов и призывы к экстремистской деятельности (ст. 222, 280 УК РФ). В прокуратуре региона сообщили, что Александру Филимонову назначено 18 лет колонии строгого режима, а Руслану Власову и Ивану Игнатову — по 14 лет.

В суде установлено, что с 2022 года фигуранты дела сотрудничали с представителем Украины. По его заданию они собирали, хранили и передавали сведения о российских военнослужащих, а также координаты ж/д мостов в Воронежской и Ростовской областях и Краснодарском крае, фотографии военного аэродрома и здания воронежского УФСБ. В переписке с куратором мужчины подтвердили готовность совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. При обысках дома у Александра Филимонова нашли боеприпасы к огнестрельному оружию. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме с апреля прошлого года.

В начале этой недели суд в соседней с Воронежской Курской области назначил местному жителю Максиму Москалеву 20 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за госизмену и диверсию (ст. 275, 281 УК РФ). В конце января двум жителям Орловской области назначили 13 и 15 лет лишения свободы за поджог трех объектов жизнеобеспечения в регионе.

Сергей Толмачев, Воронеж