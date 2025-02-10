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Коммерсантъ FM
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Житель Курска получил 20,5 года за госизмену и диверсию

Курский облсуд признал 31-летнего жителя областного центра Максима Москалева виновным в государственной измене и диверсии (ст. 275, 281 УК РФ). Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 20 лет и 6 месяцев лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также мужчина оштрафован на 250 тыс. руб.

Расследованием уголовного дела в отношении Максима Москалева занималось управление ФСБ по Курской области. По версии следствия, в январе 2024 года мужчина через мессенджер вступил в связь с представителем украинской военной разведки и, получив задание, сделал фотографию вблизи военного комиссариата и отправил ее куратору. Кроме того, по заданию украинской стороны Максим Москалев поджег объект транспортной инфраструктуры.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал вину, в последнем слове выразил сожаление в содеянном и принес извинения. Его адвокат просил смягчить наказание из-за сотрудничества доверителя со следствием и возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Толмачев, Воронеж

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