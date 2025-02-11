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Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 300 человек в Курской области

Потери ВСУ на курском направлении за последние сутки составили свыше 300 солдат, еще двое сдались в плен. Также были уничтожены 16 автомобилей, 11 боевых бронированных машин, шесть пунктов управления БПЛА, два танка, два миномета, бронетранспортер, артиллерийское орудие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также — Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Писаревка и Юнаковка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь украинских формирований в Курской области вошли 59 550 военнослужащих, 1 924 автомобиля, 1 844 боевые бронированные машины, 424 артиллерийских орудия, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров, 106 станций РЭБ, 48 пусковых установок РСЗО, 38 единиц инженерной и другой техники, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, шесть РЛС противовоздушной обороны и командно-штабная машина.

Сегодня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в постановление облправительства о региональных выплатах бойцам СВО за ранения внесены изменения. Согласно ним, теперь военные смогут получать поддержку не разово, а за каждое ранение. По словам главы региона, первые повторные выплаты уже произведены.

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Алина Морозова

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