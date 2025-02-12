Вячеслав Володин поручил проверить российские НКО на предмет финансирования USAID

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 февраля поручил думскому комитету по безопасности проверить информацию о возможном финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) российских некоммерческих организаций (НКО). Он также предложил обратиться за этой информацией в Конгресс США. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в коррупции и призвал закрыть агентство.

С идеей попросить Минюст РФ проверить факты возможного финансирования российских НКО со стороны USAID выступил депутат Николай Коломейцев (КПРФ) во время утренней закрытой части пленарного заседания. Господин Володин поручил комитету по безопасности для начала проверить эту информацию, а уже в ходе открытой части заседания спикеру пришла в голову идея обратиться с запросом в Конгресс США. «Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом, а сейчас будут сидеть голодные, холодные <…> Будет Конгресс рассматривать (вопрос о деятельности USAID.— “Ъ”), а нам надо запросить списки у Конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки»,— пояснил свой замысел Вячеслав Володин, добавив, что затем эти списки нужно будет передать ФСБ.

Ксения Веретенникова